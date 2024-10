Potência e economia

A versão de entrada, Feel 1.0, conta com o motor 1.0 aspirado da família Firefly, que entrega até 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina, com torque de 10,5 kgfm e 10 kgfm, respectivamente. O câmbio é manual de cinco marchas.

As versões Feel Turbo 200 AT e Shine Turbo 200 AT trazem um motor turbo de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina), e chegam a um consumo médio de até 13,7 km/L na estrada com gasolina.

Marta Molinari, gerente da Citroën em Brusque, aponta as políticas comerciais atrativas como destaque para o sucesso do Basalt, especialmente para CNPJ, táxis, motoristas de aplicativos e PCD. Ela também ressalta o porta-malas de 490 litros e a adaptação das motorizações às estradas brasileiras.

“A suspensão, elevada e bem ajustada, garante um desempenho tranquilo, mesmo em terrenos irregulares. É um carro espaçoso, ideal para a família, e bastante econômico no consumo de combustível”, afirma.

O Basalt tem preço inicial de R$ 89.990 na versão Feel 1.0, enquanto as versões Turbo são oferecidas a R$ 96.990 e R$ 104.990.