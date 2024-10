Há mais de 40 anos na profissão, pediatra Angela Maria dos Santos Oliveira atende três gerações de crianças em Brusque

A pediatra Angela Maria dos Santos Oliveira, de 71 anos, tem um espaço no coração de milhares de brusquenses. Com quase 43 anos de história na Medicina, ela segue atendendo no plantão da sala de parto do Hospital Azambuja depois de passar por praticamente todas as unidades de saúde do município. Angela é uma das médicas brusquenses com o registro mais antigo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Angela trabalhou por 30 anos no antigo Hospital Evangélico e está há cerca de 12 anos no plantão do Azambuja. Ela ainda trabalhou por décadas a serviço da prefeitura, em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, e também em seu consultório particular.

“Desde criança eu me lembro de falar que queria ser médica. Acho que não davam muita bola porque não tinha nenhum parente que era médico. Mas sempre estudei e me esforcei”, conta Angela.

Natural de Curitiba, ela se mudou para Pelotas (RS) após casar-se e na cidade gaúcha passou no vestibular, na Universidade Católica (UCPel), onde se apaixonou pela pediatria.

“Os meus professores de pediatria eram muito bons, muitas pessoas da minha turma se tornaram pediatras. Acho que por isso que segui esse caminho”, conta Angela, que se formou em 1979.

Apesar de não ter nenhum familiar direto que influenciou sua trajetória na medicina, ela inspira sua neta mais velha, Beatriz Pucci de Oliveira, a seguir o caminho.

“Meus filhos e netos se criaram aqui. Minha neta mais velha está estudando Medicina na Unifebe. Eu não consegui contagiar os meus filhos, mas a minha neta sim. Me sinto orgulhosa, gosto muito que ela tenha seguido nessa área, essa é a melhor profissão”.

Gratidão pela medicina

Durante as mais de quatro décadas de dedicação à medicina, Angela viu muitas mudanças na prática da profissão.

“A medicina evoluiu em tudo. A parte dos aparelhos ainda mais, mas também de cirurgias, de resolução muito mais rápida, tempo de recuperação. Hoje o tempo de recuperação de uma cirurgia por endoscopia é de no máximo 15 dias, quando antigamente a pessoa ficava dois, três meses parado. Agora, o hospital também adquiriu um robô, o que muda de patamar. O conhecimento em todas as áreas mudou, coisas que na faculdade eu nem tinha”, lembra.

Ao longo desse tempo, ela também conheceu muitas famílias da cidade e se emociona pelo reconhecimento de seu esforço.

“Esses dias, uma paciente que ganhou bebê contou que eu tinha sido pediatra dela no postinho do Águas Claras. Ela mostrou a caderneta dela toda “preenchidinha” por mim. Foi bem emocionante”, conta. “A melhor parte de ser médica é o fato de fazer parte de algumas famílias, que me permitiram atender os seus filhos e ainda se lembram de mim. É o que realmente importa”.

Atualmente, até por conta da idade, Angela tem uma rotina de menos horas de trabalho, mas não pretende se afastar da medicina enquanto tiver condições.

“Gosto do que faço, gosto muito de trabalhar no hospital. No consultório, você fica mais parado e no hospital é mais dinâmico. É o dia todo um sobe e desce, no berçário, sala de parto e centro cirúrgico”, relata. “Quero agradecer aos pais dos meus pacientes pela confiança em mim e dizer que, se eu falhei, não foi por intenção, sempre tive o maior prazer de atendê-los. E em relação aos pequeninos que hoje são adultos, que tenham muita atenção com seus filhos”.

No ano passado, a pediatra foi reconhecida pelo CRM com o Diploma de Mérito Médico, que reconhece profissionais pela conduta ética e serviços prestados por mais de 40 anos.

“Enquanto eu tiver disposição e saúde e puder participar da medicina, vou continuar. Do jeito que eu estou agora, tens dias que cansa mais e menos, está muito bom para mim”, garante.

