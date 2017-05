Homem é detido por bater na esposa grávida de seis meses em Brusque

Um homem de 23 anos foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil por ter batido na esposa, grávida de seis meses. Ele foi detido ainda no Hospital Azambuja, onde a mulher, 20, estava sendo atendida em virtude das agressões, nesta terça-feira, 23, por volta de 23h30.

De acordo com o registro feito na , a PM foi acionada pelo Hospital Azambuja porque uma mulher havia entrado na emergência com sinais de violência doméstica. Os policiais foram até o local e esperaram o resultado médico.

Segundo o BO, o laudo do plantonista apontou lesões na face e no abdômen da gestante. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão. No entanto, a vítima informou na DP que não quer representar criminalmente contra ele.