Um homem de 54 anos morreu após tentar atravessar uma rua alagada e ser levado pela correnteza, no bairro Rio do Peixe, em Barra Velha, no Litoral Norte. Ele desapareceu na tarde de sexta-feira e foi encontrado nesse sábado, 4.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por volta das 8h e estava a aproximadamente 1 km do local em que a vítima desapareceu.As ruas estavam alagadas devido ao córrego que transbordou.

Algumas pessoas que estavam no local relataram que a vítima foi alertada, porém, fez a travessia, não suportando a correnteza e sendo arrastada. As buscas foram iniciadas na manhã de sábado na rua João Pedro Reis, no bairro Rio do Peixe, às margens do rio.

