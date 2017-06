Homens armados roubam veículo na Avenida das Comunidades

Um homem de 38 anos registrou boletim de ocorrência relatando o furto de seu veículo, um Citroen Picasso, prata, na noite de quarta-feira, 31, por volta das 23 horas.

Ele contou que estava retirando dinheiro do caixa eletrônico do Shopping Gracher quando foi até o carro, que estava estacionado na Avenida das Comunidades, próximo ao Banco do Brasil, e um homem encostou um revólver em suas costas e disse “perdeu, perdeu”.

Segundo ele, o homem estava com capacete e trajando uma capa de chuva preta, acompanhado de outro homem em uma motocicleta. Um dos assaltantes entrou no veículo da vítima e saiu com o carro. A vítima não reagiu.