Hospital Azambuja abre 16 novos leitos de UTI em Brusque

O governador Jorginho Mello, acompanhado da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, inaugurou neste sábado, 11 de novembro, 16 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Azambuja, em Brusque. Destes, 10 leitos serão destinados a pacientes adultos, enquanto os outros 6 serão voltados para recém-nascidos na unidade neonatal.

O investimento para essa expansão, realizado pelo Governo do Estado, totalizou R$ 1,8 milhão, direcionados para a aquisição de equipamentos essenciais. A obra civil, por sua vez, foi conduzida pela própria unidade hospitalar, que também investiu R$ 490 mil na aquisição de camas da UTI adulto, além de outros equipamentos de monitorização.

“Nós nos animamos a ajudar um hospital como esse. Porque a gente vê o resultado dos recursos colocados aqui pela qualidade do corpo clínico, pela qualidade de quem cuida do hospital, de quem é o gestor do hospital, por isso eu me sinto muito feliz em estar aqui para poder contribuir, como a gente já vem contribuindo”, afirma o governador Jorginho Mello.

Equipamentos

As camas elétricas da UTI adulto foram adquiridas por meio de uma emenda do governador Jorginho Mello, quando ainda era senador, no ano de 2021. Esses equipamentos de última geração visam garantir mais segurança e conforto aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos.

A parceria com o Governo do Estado também possibilitou, neste ano, que o Hospital Azambuja iniciasse a realização de cirurgias de Alta Complexidade em ortopedia e cardiologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando atendimento a pacientes de toda a região que aguardam por cirurgias eletivas.

“Hoje eu gostaria de dizer muito obrigado à parceria que existe com o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Saúde, que marca essa presença constante e positiva em nossa instituição. O governador Jorginho Mello olhando assim com carinho para a nossa instituição e vendo que realmente o hospital se preocupa com a saúde e é aquela casa que nunca fecha a porta”, observou o diretor administrativo do Hospital Azambuja, Padre Nélio Roberto Schwanke.

