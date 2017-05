Idoso é agredido por criminoso durante assalto em residência, no Steffen

Um idoso de 60 anos precisou ser encaminhado ao Hospital Azambuja após ser agredido por um criminoso, durante um assalto em sua residência. O crime ocorreu por volta das 16h de sábado, 20, no bairro Steffen.

O Corpo de Bombeiros foi até a casa do homem que relatou que um homem entrou no local e passou a lhe agredir com uma arma branca.

Segundo os bombeiros, a vítima apresentava edema, laceração no rosto e perda de dentes do maxilar.

Após receber o atendimento pré-hospitalar em casa, ele foi conduzido ao hospital para cuidados médicos.