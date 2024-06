IMA e Emasa divergem sobre condições de balneabilidade das praias de Balneário Camboriú

Esgoto na praia

No meio das acaloradas discussões em torno de uma CPI que pode ser instalada na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, para apurar o lançamento de esgoto na praia central, estão dois relatórios de balneabilidade. O do Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), com coleta feita no dia 7 de fevereiro deste ano, indicando que dos 10 pontos cinco estavam impróprios para banho. O da autarquia local Emasa, com coleta na mesma data, apontou balneabilidade em todos os 10. Em quem acreditar?

Flerte

Uma das estrelas nacionais do PL na Câmara dos Deputados, a catarinense Julia Zanatta pode deixar o partido e ir para o PP. Duas colunas políticas insinuaram isso no último final de semana. Ela não se manifestou. Mas o que se fala é que é tudo o que quer o presidente nacional da sigla, o senador piauiense Ciro Nogueira.

Fazendo diferença

Impressiona o que é e o que faz a Fundação Pró-Rim de Joinville, que neste ano comemora dois mil transplantes renais desde que iniciou atividades, em 1978. Detalhe importante: 99% dos pacientes são atendidos pelo SUS. Seu desafio é construir um hospital vocacionado ao transplante renal, já que tem 40 mil pacientes na fila, aguardando.

Tim Maia

Histórias do lendário cantor Tim Maia, desconhecidas do púbico, serão contadas na 31 edição do Prêmio da Música Brasileira, nesta quarta-feira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foram escolhidas pelos realizadores do prêmio. Pena que não foram aconselhados a ouvir o colunista catarinense Cacau Menezes, que tem várias delas, hilariantes, todas sobre a feéricas passagens do artista por Florianópolis.

Bom senso 1

O estridente ambientalismo-caviar perdeu. A Justiça Federal negou pedido do Ministério Público Federal e liberou o início da construção da Marina Beira-Mar, junto ao Centro de Florianópolis, que tem investimento de cerca de R$ 250 milhões. O MPF queria a suspensão de todos os atos administrativos de licenciamento e que, do zero, o Ibama fosse o único órgão credenciado para tal.

Bom senso 2

Na decisão, o juiz Marcelo Krás Borges anotou que não vislumbrou nenhuma ilegalidade flagrante e que trata-se de área localizada no centro de Florianópolis, “onde não existem florestas federais”, como afirma o Ministério Público Federal, “não havendo fundamento legal para transferir a competência do licenciamento para o Ibama”. Florestas federais! Quanto delírio!

Sem sarampo

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República destacou ontem que o Brasil completou dois anos sem casos autóctones (com transmissão em território nacional) de sarampo, marcando um importante passo na luta contra essa doença altamente infecciosa. E que SC está sem registros de casos desde 2021.

Aeroportos

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute hoje as obras de ampliação dos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, em especial o de Navegantes, em SC, e os de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná. O debate atende a pedido do deputado Jorge Goetten (PL-SC).

Violência

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJ-SC, elaborou pela primeira vez uma radiografia dos índices de violência contra a mulher no Estado. Das 120.611 ocorrências registradas em 2023, 27% aconteceram na região do Vale do Itajaí, 21% no Oeste, 16% na Grande Florianópolis, 15% no Norte, 15% no Sul e 6% na Serra. A comarca de Penha registrou o pior índice: foram 925 para uma população estimada de 33.663 pessoas.

Mudanças climáticas 1

O Ministério Público de SC se prepara para dar um grande passo na prevenção e mitigação de desastres naturais em SC. O primeiro encaminhamento envolve a distribuição de 50 kits de equipagem às defesas civis municipais, contendo um automóvel, computador, impressora, radiocomunicadores, refrigerador, celular, estação pluviométrica autônoma, equipamentos de proteção individual, central telefônica e telefone fixo.

Mudanças climáticas 2

O segundo: os municípios deverão incorporar em seus planos diretores e instrumentos reguladores da ocupação do solo os documentos oficiais do Estado de SC sobre estudos e mapeamentos de áreas de risco, como exige a lei estadual n. 16.601/2015.