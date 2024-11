Com o objetivo de oferecer o serviço de imunização para pessoas de todas as idades em Brusque, a Immunitaire Vacinas atende crianças, adultos, gestantes e idosos. Localizada junto à clínica Zênite Saúde, na avenida Cyro Gevaerd, 101, no Centro, a sala de vacinas conta com diferenciais exclusivos e uma ampla variedade de imunizantes.

Idealizada pelo reumatologista Dr Luan Luckmann, a Immunitaire é fruto de uma parceria entre ele e outros seis médicos: Dra Bárbara Gamba, Dra Fernanda Pina, Dr Guilherme Gamba, Dra Laura Giovanella, Dr Pedro Galli e Dra Vanessa Sauer.

Um dos diferenciais da clínica é a presença de uma enfermeira especializada em imunização para todas as idades. Lily Kohler utiliza técnicas que minimizam a dor na aplicação das vacinas. “Ela é conhecida na cidade pelo excelente atendimento. É acolhedora e muito profissional. A técnica de reduzir a dor é especialmente interessante para o público infantil, e temos recebido ótimos feedbacks dos pacientes”, comenta o Dr. Luan.