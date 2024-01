Incêndio na Fischer foi ocorrência mais desafiadora para bombeiros de Brusque em 2023, avalia comandante

O comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3ª/3º BBM), capitão Rodrigo Gonçalves Basílio, fez um balanço das ações do ano. Ele avalia que o incêndio na empresa Irmãos Fischer, em fevereiro, foi o maior desafio dos bombeiros de Brusque em 2023. A ampla área atingida e a potente coluna térmica forçaram uma atuação estratégica para combate às chamas.

Outras ocorrências de incêndio em indústrias que mobilizaram os bombeiros foram registradas ao longo do ano na cidade, mas nenhuma semelhante à ocorrência na Fischer. Diversas unidades do Corpo de Bombeiros na região atuaram no combate ao fogo como reforço.

“Foi um incêndio de enorme magnitude que desafiou muito nossos recursos e nossa capacidade de resposta. Esta resposta veio com bastante contundência, com o apoio de outros quartéis. Conseguimos realizar um bom trabalho”, afirma o comandante.

A companhia de Brusque, que também atende Guabiruba e Botuverá, teve em 2023 um número de ocorrências parecido com os registros de 2022, sem significativo aumento ou diminuição. Os chamados que os bombeiros mais receberam estão relacionados a acidentes de trânsito.

Ao todo, foram registradas 4,7 mil ocorrências no ano, cerca de 200 atuações a menos em comparação com 2022, uma variação que gira em torno de 5% negativo em relação ao ano anterior. Brusque teve diminuição no número total de atendimentos, enquanto Guabiruba e Botuverá possuem um crescimento modesto.

“As ocorrências de acidente de trânsito acontecem diariamente, com uma intensidade muito grande, sobretudo quando se trata das colisões entre carro e moto. Na maioria das ocorrências, há uma motocicleta envolvida, com lesões ao motociclista”, detalha.

As cheias do rio Itajaí-Mirim em outubro e a enchente de 17 de novembro também foram desafios para os bombeiros em 2023. Basílio comenta que, ainda quando há somente a previsão para transtornos climáticos, os bombeiros se preparam para uma rápida resposta. Apesar da mobilização, felizmente, nenhuma morte foi registrada nos períodos de cheia e enchente.

Viaturas e efetivo

A questão orçamentária também é um fator que o comandante enxerga de forma positiva ao olhar para o ano de 2023. Ele relata que a companhia obteve diversas conquistas e há boas projeções para 2024. Uma das novidades começa a partir de 19 de janeiro, quando o quartel de Botuverá passa a atender 24 horas. Atualmente, o tempo diário de serviço no município é de 12 horas.

Há ainda previsão para aumento de efetivo para meados de maio, com a formação de novos bombeiros. A expectativa é que os hoje alunos permaneçam atuando na área da companhia, reforçando assim o efetivo bombeiro militar na região de cobertura.

“A possibilidade de ganhar mais efetivo significa possibilidade de melhora para nós. Seria uma melhora do serviço e também na cobertura da cidade em um menor tempo possível, ou seja, uma melhora em nosso tempo de resposta”, valoriza.

Basílio conta que a companhia deve receber novas viaturas. O objetivo, segundo o comandante, é as unidades de Brusque, no Centro e bairro Águas Claras, contarem com o trem de socorro completo (caminhão e ambulância). Atualmente, é dividido.

“Hoje, estamos bem supridos de viaturas nas cidades. Em Guabiruba, temos um caminhão e uma ambulância nova. Botuverá possui um caminhão novo e uma ambulância que precisa ser substituída. Estamos com processo de aquisição de uma nova ambulância em Brusque”.

Trabalho de conscientização

Diversos projetos foram realizados pela companhia como papel social no ano, nos colégios Cônsul e João Hassmann. O projeto Golfinho foi um deles. A iniciativa, destinada a crianças, visa a conscientização quanto aos cuidados em ambientes aquáticos, como piscinas, mares, rios e lagos.

Outra iniciativa é o bombeiro-mirim, que, diferente do projeto Golfinho, alerta para cuidados gerais relacionados às crianças. O programa ocorreu no colégio João Hassmann e contemplou diversos alunos.

“Vejo que foi um ano interessante para o quartel. Adquirimos muitos recursos e equipamentos de proteção. Nós comemoramos os 41 anos de instalação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em Brusque. Foi um ano de conquistas, olhando para as cidades da companhia como todo”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: