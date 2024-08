O Brusque chegou a seu 15º jogo consecutivo sem vitória como visitante: perdeu por 2 a 0 para o Mirassol na noite desta sexta-feira, 9, no Maião, pela 20ª rodada da Série B. Dellatorre e Lucas Ramon marcaram os gols de uma partida na qual o goleiro Alex Muralha, do time paulista, foi espectador privilegiado. Com o resultado, o quadricolor segue com 19 pontos na 18ª posição.

Único ataque decente

Os primeiros lances do jogo permitiam sonhar com uma boa atuação do Brusque. Antes dos dois minutos, Paulinho Moccelin foi derrubado na ponta esquerda, mas Alex Ruan ficou com a sobra e alçou na área. Ronei chegou tentando finalizar, não conseguiu e dividiu com Alex Muralha. A bola ficou próxima da linha do gol por um instante até a zaga do Mirassol afastar.

E foi todo o perigo que o quadricolor levou ao adversário no primeiro tempo.

Sofrimento inicial

Aos seis minutos, Diego Tavares teve uma dificuldade inexplicável para afastar uma bola simples da área. O lance seguiu até uma finalização de fora da área, que desviou na marcação e saiu. O árbitro Murilo Ugolini Klein foi chamado ao monitor do VAR para conferir um possível pênalti de Diego Tavares, com toque de mão, no momento em que tentava afastar a bola. Contudo, Klein assinalou falta sobre o atacante do Brusque.

Aos 12, Danielzinho deixou Serrato na saudade e fez cruzamento rasteiro. A bola desviou em Éverton Alemão e sobrou com Dellatorre, que dominou e chutou. O zagueiro quadricolor conseguiu o bloqueio para escanteio.

Gols do Mirassol

Dellatorre abriu o placar com um bonito, mas estranho gol. Aos 24 minutos, o Brusque vivia severas dificuldades para trocar três passes ou sair jogando. Matheus Nogueira tentou a ligação direta, mas Luiz Otávio cabeceou a bola de volta ao campo de ataque do Mirassol. Ela sobrou com Dellatorre, totalmente livre de marcação. O centroavante percebeu o goleiro do Brusque ainda adiantado, tocou por cobertura e correu para o abraço.

Aos 34 minutos, Danielzinho fez o cruzamento e Gabriel, totalmente livre, chegou de peixinho para finalizar. Matheus Nogueira fez excelente defesa para escanteio. Contudo, no lance seguinte, a cobrança foi perfeita e encontrou Lucas Ramon, que conseguiu o cabeceio. A bola passou rápida, quase à queima-roupa, raspando a cabeça do goleiro do Brusque: 2 a 0.

Zero

Quando o Brusque teve a bola, era completamente inofensivo, improdutivo e inoperante. Como em jogos anteriores, não sabia o que fazer quando se aproximava da área, em seu problema crônico do meio para a frente. Algumas vezes, conseguia errar sem pressão e gerar contra-ataques. Nas raríssimas finalizações, sempre de fora da área, chutava torto para fora ou aquecia o espectador de luxo, goleiro Alex Muralha.

Pouca ação

Na segunda etapa, o Mirassol administrou a partida e tentou sair em alguns contra-ataques, enquanto o Brusque continuou sem ameaçar o gol adversário. Aos 18 minutos, Matheus Nogueira defendeu a finalização de Fernandinho, sem ângulo.

Aos 27, Guilherme Queiróz avançou na área e fez o passe para Alex Ruan. A bola quicou antes de chegar, foi necessário o domínio, mas Zeca cortou para escanteio.. Foi marcado o escanteio, em erro do assistente.

O Mirassol chegou perto do terceiro gol aos 43. Em ataque com perigo e passes rápidos, a finalização rasteira de Marquinhos passou perto, à direita de Matheus Nogueira, com desvio para escanteio.

Aos 48 minutos, Léo Gamalho ainda tentou driblar Matheus Nogueira na área, mas foi desarmado pelo goleiro, que saiu bem do gol.

Mirassol 2×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

20ª rodada

Sexta-feira, 9 de agosto de 2024

Ressacada, Florianópolis

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura (Rodrigo Andrade), Danielzinho, Gabriel (Alex Silva); Chico Kim (Isaque) Fernandinho (Marquinhos); Dellatorre (Léo Gamalho).

Técnico: Mozart

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Wallace, Maurício (Robinho); Ronei (Madison), Rodolfo Potiguar (Luiz Henrique), Serrato, Alex Ruan (Cristovam); Diego Tavares (Dentinho), Guilherme Queiróz e Paulinho Moccelin.

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Dellatorre e Lucas Ramon.

Cartões amarelos: Éverton Alemão e Madison

Trio de arbitragem (PR): Murilo Ugolini Klein apita a partida, auxiliado por Rafael Trombeta e João Fábio Machado Brischiliari.

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (GO).

