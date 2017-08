Inscrições abertas para Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo de trios em Nova Trento

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo de trios promovido pela Secretaria de Esporte de Nova Trento. Os interessados em participar podem formar trios femininos ou masculinos. Não serão permetidas equipes mistas.

As inscrições seguem até o dia 30 de agosto, data em que ocorre o Congresso Técnico e o sorteio dos jogos. As inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria, no segundo piso da prefeitura, das 13h às 19h. Mais informações pelo telefone: (48) 3267–3238.