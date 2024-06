Inteligência artificial do TCE-SC identifica irregularidades em editais de prefeituras

Inteligência artificial

A ferramenta de inteligência artificial desenvolvida por técnicos do Tribunal de Contas do Estado para análise prévia de editais de licitação, já começa a apresentar resultados concretos. Recentemente, o programa, chamado VigIA, analisou 33 editais de contratação de transporte escolar por prefeituras catarinenses, envolvendo o valor global de R$ 15 milhões. Destes, após alerta do programa em razão de inconsistências identificadas, 11 foram retificados e republicados, três foram suspensos, um foi revogado e um foi anulado. O VigIA é uma ferramenta inédita entre os Tribunais de Contas do país e promete viabilizar a análise prévia, ou seja, antes da publicação, de 100% dos editais lançados pelos 295 municípios e pelo governo catarinense.

Escondido

O deputado estadual Fabiano da Luz (PT) está criticando Jorginho Mello por não comparecer a atos de ministros em SC. Até agora contou 23 visitas aqui, em que, coincidentemente, nenhuma vez o governador conseguiu recebê-los.

Paisagem restaurada 1

O ambientalismo-caviar que viu “florestas federais” em plena avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, para justificar pedido, finalmente negado, de anulação de todos os licenciamentos ambientais relacionados ao início da construção de um complexo náutico no local, não se interessou por uma iniciativa interessante na Ilha de SC.

Paisagem restaurada 2

No Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, desde 2010 foram retirados 420 mil pinus, para proteger a vegetação local daquela espécie invasora. A iniciativa envolve o Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, a UFSC e centenas de voluntários que se mobilizam um sábado por mês, incluindo pesquisadores, estudantes e moradores da região.

Capital nacional

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou terça-feira, em decisão final, projeto da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) que dá ao município de Joinville o título de capital nacional da cultura e da arte.

Empurrando

Depois de adiar decisão, por firulas processuais, sobre ação originária de SC quanto ao direito de transexuais usarem banheiros segundo o sexo com o qual se identificam, os “supremos” começaram ontem a discutir o acesso de pessoas trans ao o SUS. A ação é de 2021. A outra de 2015.

Fila de espera

Desde o anuncio, segunda-feira, do início das operações da voadora portuguesa TAP entre Florianópolis e Lisboa, a companhia registrava até ontem 6 mil reservas. O voo inaugural chegará no Floripa Aiport dia 3 de setembro, trazendo seus diretores e jornalistas portugueses, que permanecerão em SC por uma semana. Depois, está prevista a ida de jornalistas catarinenses a Portugal.

Frente

Uma frente parlamentar mista, formada por deputados estaduais, federais e senadores de SC, acompanhará as tratativas relativas à devolução, pelo governo federal, de R$ 465 milhões que foram aplicados em rodovias federais. O temor é que a promessa do ministro Renan Filho, fique no papel. Não será surpresa.

Solidariedade

As duas frentes de trabalho da Celesc que atuaram na recomposição do sistema elétrico no Rio Grande do Sul, destruído pelas enchentes de maio, ajudaram a restabelecer a energia em bairros de Porto Alegre e de 35 comunidades daquele Estado. Após a empreitada de sucesso, os técnicos que ajudaram nessas ocorrências encerraram a missão e retornaram a SC.

Autoridade

O advogado Joel Menezes Niebuhr, catarinense que tem virado referência nacional em licitações e contratos públicos, acaba de lançar a 7ª edição do livro “Licitação Pública e Contrato Administrativo”. A obra já é uma das publicações mais vendidas pela Editora Fórum. Em breve será disponibilizado de maneira gratuita um capítulo da publicação no site da editora.

Ausência

A Assembleia Legislativa sediou segunda-feira cerimônia oficial de lançamento do Comitê da Cultura de SC, programa desenvolvido pelo Ministério da Cultura, com o objetivo de ampliar o acesso às políticas públicas de cultura, fortalecendo a democracia e a participação popular e cidadã no âmbito das políticas socioculturais e do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Convidada, a Fundação Catarinense de Cultura sequer mandou representante.