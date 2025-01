O confronto Joinville x Brusque começa às 19h deste sábado, 25, na Arena Joinville. É um jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

A partida tem transmissão da FCF TV e da NSports no YouTube. Será possível assistir também pela plataforma Zapping.

Joinville x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Anos de invencibilidade

O Brusque não perde para o Joinville desde 23 de fevereiro de 2019: o JEC venceu por 1 a 0 em casa, com gol de Robert, pela 10ª rodada do Catarinense. Desde então, são sete vitórias brusquenses e quatro empates. Neste período, as equipes se enfrentaram nas quartas de final do campeonato em duas ocasiões, com o quadricolor levando a melhor em ambas.

O último encontro entre Brusque e Joinville foi realizado em 4 de fevereiro de 2024, na quinta rodada do Catarinense, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Yuri Mamute abriu o placar para o JEC e Jhemerson empatou em cobrança de falta.

Jejum de quase um ano

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 sobre o GAS, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, passaram-se 25 partidas sem vencer na casa dos adversários: 12 empates e 13 derrotas no período, com 16 gols marcados e 41 sofridos.

É o maior jejum do tipo na história quadricolor. O recorde anterior era de 18 partidas, registrado em 1989.

Além disso, o Brusque não marcou um gol sequer nos últimos oito jogos disputados como visitante. O mais recente foi na derrota por 4 a 1 para o Goiás, em 21 de agosto, marcado por Rodolfo Potiguar.

Entre a Série B de 2022 e o Catarinense de 2023, o Brusque ficou 13 jogos sem vencer fora de casa, e tinha uma sequência de nove jogos seguidos sem marcar como visitante. A sequência foi quebrada justamente sobre o Joinville, em 26 de janeiro de 2023: vitória por 1 a 0 na Arena Joinville, com gol de Olávio.

Retrospecto

83 jogos oficiais

25 vitórias do Brusque

24 empates

34 vitórias do Joinville

92 gols do Brusque

120 gols do Joinville

