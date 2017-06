Jovem é detido e quebra carro da PM de Brusque

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar por dano ao patrimônio público nesta quarta-feira, 21, por volta de 2h.

Segundo denúncias, o jovem havia quebrado um orelhão e uma placa de sinalização. Além disso, ele havia tentado entrar em duas residências.

A Polícia Militar foi à rua Santos Dumont, Santa Terezinha, e o encontrou alterado no chão. No trajeto até a delegacia, o jovem quebrou a gaiola do carro da PM.