Jovem sofre tentativa de homicídio de padrasto após defender a mãe em Camboriú

Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após defender a mãe de seu padrasto na quinta-feira, 26, na rua Gesse Bernardino, no bairro Areias, em Camboriú.

Ele foi esfaqueado na região peitoral, após tentar separar uma briga entre os dois.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30 e levou a vítima para o hospital. Ele recebeu atendimento médico e encontra-se estável.

O autor da facada não estava no local. No entanto, a PM o localizou em frente a uma conveniência na rua Bahia. Ele carregava a arma do crime e apresentava sinais de embriaguez.

O padrasto, de 50 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos cabíveis.

