Jovem sueco é encontrado morto em Balneário Camboriú e conterrâneo confessa assassinato

Um jovem natural da Suécia foi encontrado morto em casa por volta das 19h desta quarta-feira de feriado, 15, em Balneário Camboriú. Segundo a Polícia Militar, ele tinha aproximadamente 21 anos. O corpo foi encontrado no chão, próximo à cozinha da residência, perto de uma faca.

Os policiais conversaram com testemunhas e chegaram à conclusão que o suspeito do crime seria sócio da vítima, também sueco, e teria fugido com o carro dela. Policiais de Florianópolis, Polícia Federal e Polícia Civil foram informados sobre a situação, para ficarem atentos aos aeroportos.

Suspeito é preso

Por volta das 20h15, a polícia recebeu a informação de que o veículo da vítima havia entrado em Florianópolis. Os batalhões da PM da capital catarinense e de São José foram acionados. O veículo foi localizado em São José.

No carro, diz a polícia, haviam três homens. Um deles era o suspeito do crime, e os outros dois, advogados. O suspeito confessou o crime e todos foram conduzidos para a delegacia de São José.

