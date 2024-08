Juiz do caso Mari Ferrer desiste de 160 processos contra artistas e personalidades

Desistiu 1

O juiz Rudson Marcos, do Judiciário catarinense, desistiu de mais de 160 processos movidos contra artistas, políticos e outras personalidades que fizeram publicações criticando sua conduta e sentença do caso da influenciadora Mari Ferrer, vítima do que se convencionou qualificar como “estupro culposo”, induzindo que ela teria contribuído para que ocorresse, em clube noturno de Florianópolis em 2018.

Em março, as atrizes Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira venceram ação movida pelo juiz, que pedia indenizações de R$ 15 mil e R$ 30 mil, respectivamente. Nesta semana passada, ele perdeu ação que movia contra a atriz Patricia Pillar na Justiça catarinense. Ele pedia R$ 15 mil em danos morais após a atriz publicar nas redes sociais uma imagem contendo a hashtag #estuproculposo e a frase “mulheres não podem ser culpadas por estupro”, em crítica à decisão do magistrado.

O Porto de São Francisco do Sul foi reconhecido, semana passada, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com o primeiro lugar no aumento percentual no volume de carga movimentada em 2023, entre todos os terminais públicos do Brasil. Bateu recorde histórico de movimentação, totalizando 16,8 milhões de toneladas, 33% a mais do que em 2022. Desempenho impulsionado por cargas como soja, milho, ferro e aço.

Nos próximos dias o Tribunal de Justiça enviará um projeto de lei à Assembleia Legislativa que poderá causar algum barulho ou, talvez, nada: propõe a criação de mais 22 cargos de desembargador. Atualmente tem 98.

Para a Federação das Indústrias de SC, a saga do Contorno Viário da Grande Florianópolis traz duas lições importantes para SC. A principal delas é a necessidade de uma gestão eficiente e integrada das áreas lindeiras, ou seja, aquelas que fazem divisa com rodovias. Por isso a necessidade de vigilância para evitar que a região do contorno sofra com o mesmo problema que se vê na BR-101 nos trechos em que ela corta cidades litorâneas.

A outra é a necessidade de iniciativas conjuntas que priorizem o transporte público, especialmente em regiões metropolitanas. O contorno deve reduzir os congestionamentos e a lentidão, mas não é solução definitiva para o volume de tráfego naquele trecho da rodovia. A perspectiva de incremento da frota de veículos leves nos próximos anos, alinhada com o crescimento populacional da região, pode tornar esse alívio mais temporário do que se gostaria.

Continua produzindo ecos a presença da vice-governadora Marilisa Boehm na inauguração do Contorno da Grande Florianópolis, sexta-feira, não só pela vaia dada à ela pela militância petista local quando foi apresentada no evento, mas por outra atitude. Após o ministro dos Transportes, Renan Filho, referir-se a Lula como “o maior presidente da República da história desse país”, Marilisa, posicionada atrás dele e sentada na mesma fileira do petista, aplaudiu a menção.

“Quem tem Medo da Cultura?”, o muito comentado livro do polivalente artista visual, curador de exposições, jornalista, gestor cultural e operário da cultura Edson Busch Machado, será lançado nesta terça-feira no Café Del Mar, no Centro de Florianópolis. A obra já foi lançada em seis cidades catarinenses, além de Curitiba e São Paulo.

O ministro “supremo” Nunes Marques rejeitou uma queixa-crime apresentada pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) contra a também deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) por ter sido chamada de “fascista” durante uma discussão na Câmara. Marques avaliou que a fala não pode ser considerada injúria.

A Globo estreia hoje um novo “reality musical”, o ‘Estrela da casa’. Vai confinar por 50 dias 14 cantores (ninguém de SC, felizmente), que buscam “ficar famosos” com a sua música; ao fim, o vencedor receberá o prêmio de R$ 500 mil. Imagina-se o lixo que sairá de lá e as subcelebridades que se terá que aturar a partir de então.