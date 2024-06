Junho Branco: caminhada em manifesto contra as drogas ocorrerá em Brusque no sábado

A 1ª edição da Caminhada do Comad, promovida pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, ocorrerá no sábado, 8, a partir das 9h, em Brusque. O evento é em alusão à campanha Junho Branco, mês de conscientização e prevenção ao uso de drogas.

A concentração será na escadaria da igreja matriz da Paróquia São Luís Gonzaga, no Centro de Brusque. Segundo o Comad, o público da caminhada vai dar uma volta pelo Centro e, depois, retornar à igreja matriz.

Ainda conforme a entidade, três bicicletas serão sorteadas durante a caminhada. As presenças do mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e de viaturas da Polícia Militar estão garantidas.

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: