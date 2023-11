Júri popular de mãe e padrasto acusados de matar menina de 11 anos em Timbó está em andamento

A Vara Criminal da comarca de Timbó, no Vale do Itajaí, está realizando nesta -feira, 16, o julgamento da mãe e o padrasto de Luna Bonnet Gonçalves, de 11 anos, acusados de matar a menina em abril de 2022 em Timbó. O caso teve ampla repercussão social e chocou toda a comunidade da região. A sessão do Tribunal do Júri teve início às 9h e ocorre no novo prédio da comarca.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), os dois foram acusados pelos crimes de tortura, homicídio qualificado, cárcere privado, estupro de vulnerável e fraude processual. O caso está na na 3ª Promotoria de Justiça de Timbó e Tiago Davi Schmitt é o promotor de Justiça responsável.

Os réus serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, tortura, cárcere privado, estupro de vulnerável e fraude processual. Além do interrogatório dos réus, cinco testemunhas foram arroladas e serão ouvidas. O casal está preso preventivamente desde o dia 15 de abril de 2022.

Relembre o caso

A ação penal ajuizada pelas Promotorias de Justiça da Comarca de Timbó relata os crimes que ocorreram até abril de 2022, sempre em casa, contra a criança de apenas 11 anos, que estava sob a guarda e autoridade do casal.

De acordo com o que foi apurado nas investigações, os acusados, como forma de aplicar castigos à menina, passaram a agredi-la diariamente. Eles ainda davam castigos intensos e usavam violências físicas brutais mediante socos, tapas, golpes com chinelos, surras com pedaços de mangueiras de jardim.

Segundo os Promotores de Justiça que assinam a ação, Alexandre Daura Serratine e Tiago Davi Schmitt, a violência física era acompanhada de graves ameaças, com intenção de aterrorizar a criança e reduzi-la, psicologicamente, a uma forma desumana.

Além disso, descrevem que os acusados prometiam causar mal injusto e grave se a menina revelasse o comportamento a alguém ou não fosse obediente às vontades dos autores. Impediam, inclusive, a criança de frequentar a escola, temendo que as agressões fossem descobertas.

No dia 13 de abril, a violência aplicada foi tamanha, que Luna não resistiu a golpes contundentes contra o rosto, a cabeça e o tórax e morreu. O laudo cadavérico demonstrou, ainda, que na ocasião ela foi estuprada, pois evidenciou que havia sido submetida à conjunção carnal.

Após o homicídio, os réus apagaram a memória de seus celulares e iniciaram a limpeza e reorganização da cena do crime para impedir o descobrimento da verdade. Em depoimento à polícia, a mãe confessou falsamente, assumindo toda a responsabilidade pela morte da filha, para proteger seu companheiro, padrasto de Luna.

