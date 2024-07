Novidades

Para a edição do La Nostra Italia, o Schmitt Buffet e Eventos está preparando uma série de novidades. Além do cardápio refinado com pratos tradicionais italianos, o evento á duas apresentações musicais memoráveis, com o “Canto Daqui” quarteto composto por quatro cantoras brusquenses Nadjara, Louise, Ally, Cíntia. e a Orquestra Sinfônica de Guabiruba, com Vitor Hort e a cantora Paula Tessarolo.

“Além disso, uma projeção mapeada com imagens dos locais mais emblemáticos da Itália irá complementar a experiência, criando uma atmosfera verdadeiramente imersiva”, conta Rodrigo.