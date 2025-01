Lateral japonês do Brusque vislumbra chance de jogar nos profissionais

É a mais de 18 mil quilômetros de casa que Shinji Yukawa procura por uma oportunidade no futebol profissional: o lateral e volante japonês joga no Sub-20 do Brusque desde agosto e foi relacionado pelo técnico Filipe Gouveia para as duas primeiras partidas do Campeonato Catarinense. Agora, a missão do garoto de 20 anos é entrar em campo pelo quadricolor.

Shinji Yukawa é filho de brasileiros, neto de um japonês que emigrou ao Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Nasceu e foi criado em Toyama, cidade litorânea com cerca de 450 mil habitantes. A capital, Tóquio, fica do lado oposto da ilha de Honshu, a aproximadamente 200 km em linha reta.

Yukawa se destacou no futebol escolar e jogou pelo Toyama Daiichi, time da escola onde estudava, que disputa campeonatos locais e realiza excursões internacionais. Em 2022, teve a oportunidade de conhecer ninguém menos que Zico, craque responsável por popularizar o futebol no Japão nos anos 90. O ídolo do Flamengo e do Kashima Antlers inaugurava sua escola de futebol em Toyama, com a administração a cargo da mãe de Shinji, Lucilene.

Sua primeira oportunidade fora do Japão foi na base do Safor, da região de Valencia, nas ligas regionais espanholas. Foram seis meses na Espanha. “Joguei lá para pegar outra experiência do futebol e para sair do país também. A primeira vez que saí do país foi para jogar na Espanha. Quando acabou a temporada, voltei ao Japão, e durante a folga tive a oportunidade para vir ao Brasil”, explica Yukawa, evoluindo no português.

Brusque

Durante a infância, o Brasil era o destino de poucos dias em viagem para ver familiares. Em agosto, o japonês chegou a Brusque para morar sem a família. “O Brasil é outra coisa. Eu queria saber outra pegada outro nível, e queria evoluir mais, me ajudar como jogador.”

Em 2024, Yukawa disputou 12 partidas, pela Copa Sul Sub-20 e pela Copa Santa Catarina Sub-21. Na Copa Santa Catarina, chegou à final, perdendo para o Caravaggio.

A crise que o Brusque vive tem sido uma oportunidade para diversos garotos das categorias de base provarem seu valor. Em duas rodadas do Campeonato Catarinense, Lukas Graff e Dionatan estrearam no time profissional do quadricolor, enquanto Robson Luiz e Neto continuam figurando na equipe. Yukawa também busca sua chance.

“Graças a Deus, estou conseguindo treinar no profissional. Consigo pegar o ritmo, a intensidade. E meu objetivo agora é entrar em campo num jogo do profissional. Até hoje eu estava jogando na base, agora o objetivo é entrar em campo e quem sabe algum dia começar como titular”, afirma.

Na base, Yukawa jogou como lateral e volante, mas também atuou como ponta. Sua preferência está na lateral-direita, posição em que treina sob o comando do técnico Filipe Gouveia. O jovem considera o passe, o cruzamento e a marcação como suas principais características.

Adaptação

O convívio com o idioma português já existia por causa dos pais, mas o aprendizado maior tem se dado morando no Brasil. E morar no Brasil sem a família requer uma adaptação, que tem sido facilitada pela recepção dos colegas de equipe. A curiosidade pelo jogador estrangeiro estimula conversas e perguntas sobre a cultura japonesa. “Alguns jogadores gostam de anime [desenho animado japonês], também converso sobre anime”, afirma.

“Quando cheguei ao time do Brusque, eu tava um pouco nervoso, pensando que ninguém nem me conhece, que é outra língua, outra pegada. Mas depois a gente conversa, todo mundo é gente boa, conversa comigo, fiquei muito feliz por todo mundo conversar e gostar de outra cultura, outro país.”

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: