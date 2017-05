Tutores: Lourdes Maria Betinelli e a filha Fabiane Maria Betinelli

Idades: 52 e 26 anos

Profissão: Ambas são funcionárias públicas

Bairro: Centro, Botuverá

Pets:

Otto, Poodle, 5 anos – cão da Lourdes

Apolo, sem raça definida, 3 anos – cão de Fabiane

Quando adotou o Apolo, Fabiane não fazia ideia de como ele seria uma figura importante na sua vida. Em 2016, ela desenvolveu um transtorno chamado Síndrome do Pânico e em uma dessas crises noturnas teve a certeza que iria morrer (eminência de morte é um dos sintomas da doença).

Fabiane chorava muito e andava pela casa dizendo aos seus pais para lhe levarem no hospital. Apolo, lhe ouvindo chorar, começou a aranhar a porta do cômodo onde a dona estava. Ela não hesitou e, contrariando os pais, que nunca quiseram que o cão entrasse em casa, deixou ele entrar no quarto, onde chorou abraçada com o pet até a crise passar.

O Apolo foi e é o alicerce de Fabiane, pois só ele consegue lhe acalmar nas crises, sem nenhuma palavra, apenas oferecendo sua presença e seu amor. Para ela, um animal pode transformar a vida de qualquer pessoa.

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.