O empresário Luciano Hang levou a dupla Brenno e Matheus à Havan em encontro nesta segunda-feira, 23. Os cantores têm se popularizado com a música “Descer pra BC”, que tem Balneário Camboriú como tema.

Brenno e Matheus saíram do Paraná no jato da Havan e estiveram com Luciano Hang em Balneário Camboriú, onde gravaram vídeos. Depois, o trio seguiu até o Centro de Distribuição da Havan, em Barra Velha. O destino final foi o Centro Administrativo da empresa, em Brusque.

Ao som do hit, Brenno e Matheus foram recebidos pelos funcionários, que aguardaram no hall de entrada.

“Estamos muito felizes de estar vivendo isso, de ter ‘descido pra Havan’. Aprendemos muito nesse dia com Luciano, que é uma pessoa gigante e um verdadeiro exemplo e inspiração. Antes já éramos fãs e clientes, agora a admiração aumenta ainda mais”, disse Matheus.

O empresário aproveitou a visita dos cantores para entregar a sandália da humildade a cada um, avisando-os que devem crescer, mas sem perderem suas essências. “Eles me contaram a história de vida deles, o quanto lutaram e persistiram para chegar onde estão. Com certeza são merecedores de todo esse sucesso. Ficamos felizes de trazê-los para conhecer a Havan e nossos colaboradores. Para 2025, já estamos prevendo uma campanha de marketing para os primeiros meses do ano”, revelou Hang.

“Nós desejamos uma coisa e recebemos algo muito maior, mas temos em mente que precisamos ter sempre os pés no chão e lembrar de onde viemos, de todo chão que já caminhamos. Deus nos permitiu chegar até aqui e vamos honrar isso”, afirma Brenno.

Naturais de Astorga (PR), a dupla estourou no cenário musical com “Descer pra BC”, mas já vinha ganhando destaque com Ai Cowboy. Nas plataformas musicais, Brenno e Matheus já figuram no topo e, no Instagram, somam quase 800 mil seguidores.

Assista agora mesmo!

Casarão Neitzel é preservado pela mesma família há mais de 100 anos na Estrada Quiriri, em Joinville: