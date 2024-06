Luizinho Vieira valoriza atuação do Brusque contra o Novorizontino: “sofremos muito pouco”

O técnico Luizinho Vieira viu mais progressos no Brusque no empate sem gols com o Novorizontino, neste sábado, 1º, pela oitava rodada da Série B, no Gigantão das Avenidas. Após um mês de maio no qual sofreu 17 gols em sete jogos, o quadricolor começa junho sem ter a defesa vazada e sem passar por grandes apuros na defesa. Contudo, a equipe segue na zona de rebaixamento, com uma vitória, três empates e quatro derrotas.

“Ao longo de todo o jogo, a gente sofreu muito pouco. Com uma ideia central de poder ficar mais tempo com a bola, se organizar melhor, ser um time que vai dominar o adversário, como a gente fez”, comenta.

“Claro que a sequência não é a ideal, e eu sei que o torcedor queria ganhar o jogo. Mas dentro de um padrão, estamos construindo uma ideia central, de posse, de um time agressivo, de deixar a bola longe do nosso gol. Claro que o trabalho era vencer, mas era importante a gente não tomar gol e quebrar uma sequência negativa.”

Apesar de valorizar a postura da equipe, o desempenho defensivo e os trabalhos feitos na semana, Luizinho Vieira reconhece os problemas na frente, que são crônicos do Brusque nesta temporada. Para o treinador, falta um melhor raciocínio quando a equipe se aproxima da área e do gol do adversário.

“Tem uma margem de crescimento, principalmente no último terço, o raciocínio um pouco melhor em relação ao acabamento das jogadas. Vamos trabalhar em cima disso. A equipe cresceu muito ao longo da semana.”

“Não vou abrir mão de nenhum jogador, até porque a gente não tem todo esse dinheiro para poder ir ao mercado e trazer mais qualidade. Então o trabalho passa por isso também, ajustar, dentro do conjunto da obra e na parte individual, estimular os atletas e trazê-los para dentro do modelo do jogo. Exercitar, cobrar uma execução melhor.”

Ao fim do jogo, alguns jogadores do Brusque responderam críticas de torcedores, no que foram momentos de discussão na saída dos atletas para o vestiário. Luizinho Vieira reforça a confiança no elenco e acredita que basta voltar a vencer para mudar o clima de pressão.

“Tem que entender que o grupo é honesto, trabalhador. Ninguém se omitiu e a gente tem que valorizar, mesmo sendo cobrado, porque há margem de crescimento para alguns atletas, e faz parte do ser humano. Tem que trabalhar todos os pilares do futebol, na parte técnica, tática e física. Mas não podemos entender que o ser humano vai sentir uma cobrança.”

“Alguns sentem mais do que outros. É trazer estes jogadores, convergi-los para dentro deste momento. Eles falaram sobre isso, de se fortalecer cada vez mais. Uma vitória transforma toda esta turbulência para nos colocar num caminho melhor.”

