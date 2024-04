Maibaum em Guabiruba – cultura e tradição que une gerações

A Maibaum, ou Árvore de Maio, tem origem alemã e simboliza fertilidade, vida nova, organização e união. Ela consiste num tronco de árvore seco que recebe pinturas em forma espiral nas cores azul e branco, que, coincidentemente, também são as cores da bandeira de Guabiruba. Enfeitada com guirlandas e fitas, as placas-símbolo são afixadas no tronco e representam as associações, famílias, profissionais e as empresas de uma determinada cidade. Em Guabiruba, a Maibaum é o primeiro cartão postal que encontramos quando chegamos à cidade, vindo de Brusque via bairro Guarani e, de pronto, apresenta ao visitante um pouco da beleza e da rica cultura do povo guabirubense.

A árvore que servirá de tronco para a Maibaum é colhida no ano anterior à sua implantação e sua preparação inicia com a poda dos galhos, deixando-a secar em local seguro, para que então possa ser pintada. Em seguida iniciam-se os trabalhos de retirada das medidas para o feitio das placas-símbolo que são feitas por um artesão local.

Do ritual de implantação da Maibaum derivam outros costumes, tais como a dança das fitas. Para haver êxito na colocação da Maibaum, união, organização, coordenação e comando são indispensáveis já que, para erguê-la, é necessário o trabalho de muitas pessoas para trazer a árvore até a posição vertical, já que a árvore deve ser “erguida” e “plantada” de modo manual, sem auxílio de qualquer equipamento, máquina ou guindaste.

Seguindo a tradição alemã, o serviço de “plantio” da Maibaum acontece com o auxílio de duas estacas que, localmente, são conhecidas como “andorinhas”. A parte superior das “andorinhas” é unida com cordas que são amarradas firmemente, as quais, na hora da levantação, são pressionadas contra a Maibaum, erguendo-a aos poucos a partir da força humana sob coordenação e comando. Não é incomum que se passem horas até que a árvore esteja completamente de pé e implantada.

Com a Maibaum erguida, são colocados ornamentos para enfeitá-la, tais como o galinho do tempo que é colocado no topo da árvore; as placas-símbolos representando as associações, famílias, profissionais e as empresas, e as bandeiras da cidade e do país. O arco de festão e a placa explicativa e comemorativa ao Maibaum também são ornamentos imprescindíveis.

De acordo com Fabiano Siegel, a ideia de implantar uma Maibaum surgiu em 2006, quando ele e Vandrigo Kohler visitaram o Sul da Alemanha e conheceram a Maibaum que fica em Karlsdorf-Neuthard, cidade coirmã de Guabiruba. Símbolo da união e organização da população, a Maibaum é uma iniciativa da Associação Artístico Cultural São Pedro, e financiado por empresas de Guabiruba, amigas da cultura.

O preparo e implantação segue o tradicional rito alemão. A cada cinco anos, a Maibaum deve ser trocada, sempre no dia 1º de maio. Em Guabiruba a primeira Maibaum foi erguida em 1°/05/2008. A segunda em 2013, e a terceira foi erguida em 2018. Esta última caiu durante as fortes chuvas e ventos do domingo, dia 30 de outubro 2022. Conforme Fabiano Siegel (2022), “a tradição diz que quando uma Maibaum cai, os tempos por vir não são bons. Segundo ele, diz a lenda que, na época das tribos germânicas, este era um importante sinal para mais envolvimento, trabalho e união das pessoas”. A nova Maibaum não foi implantada em 2023. A comunidade decidiu esperar um pouco mais.

A Maibaum faz parte da história e da essência da gente de Guabiruba, e chegou a hora da quarta Árvore de Maio. Ela será implantada no mesmo lugar das anteriores, na rótula de intersecção da rua Imigrantes com a rua Brusque. Todos estão convidados para prestigiar a levantação que acontece no dia 1º de maio de 2024. Participar de momentos assim é especial e, para celebrar o acontecimento e integrar, haverá venda de chope e Maibaumbrot no local, além de música tradicional. A gente se encontra por lá!