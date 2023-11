Mais de 150 caminhões com lama já foram recolhidos na limpeza de ruas após enchente em Brusque

Mais de 150 caminhões de lama já foram recolhidos das obras de limpeza após os estragos ocasionados pela enchente em Brusque. A Secretaria de Obras segue fazendo os trabalhos de limpeza nas ruas da cidade. Por enquanto, o foco está nas duas margens da avenida Beira Rio.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, ressalta que devido ao tempo que o rio ficou fora da calha e a quantidade de sedimentos que ficaram, há uma maior dificuldade na limpeza do local. “As águas ficaram em cima das margens da Beira Rio por aproximadamente trinta horas. Então, a sedimentação do material foi muito grande, muito grande mesmo”.

Ivan destacou alguns pontos que foram bastante afetados pela enchente: próximo ao Plaza Rivel, com cerca de 1,5 metro de banco de areia em toda pista; próximo ao Hotel 101; regiões próximas ao Komprão e em todo o acesso das vias transversais da Beira Rio. também.

Ainda de acordo com ele, o serviço que está sendo realizado não é um trabalho do qual a pasta estava acostumada a fazer nos últimos meses. “Era mais uma lavagem, raspar a pista e liberar em um dia. A gente entende a necessidade da Beira Rio, mas é muito trabalho, é muito material pra ser tirado”, reforça.

“Estamos com várias equipes com o trabalho de raspagem manual, limpeza com maquinário, caminhão-pipa. São várias frentes e esperamos no dia de hoje liberar o maior trecho possível”. Alguns trechos podem estar danificados pela ação da água, por isso os motoristas devem dirigir com cuidado.

