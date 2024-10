Mais de 74% dos brasileiros conhece alguém que seja viciado em jogos

Vício

Pesquisa apontou que 74,4% dos brasileiros conhecem pessoas viciadas em jogos e que 79,1% apoiam a regulamentação do funcionamento das bets no país. Mais: 68,1% são contrários ao uso dos cartões de benefícios, como o Bolsa Família, para apostas online.

Para os catarinenses

A propósito do Ranking Universitário Folha, que apontou a Universidade de São Paulo (USP) como a melhor universidade brasileira no momento, leitor envia sugestão aos deputados estaduais e ao governo do Estado para que, via projeto de lei ou outra alternativa se faça o seguinte: como a Udesc, que é do Estado, e assim totalmente mantida pelo ICMS pago pelo cidadão catarinense, que admita, em seu vestibular, apenas inscrições de estudantes comprovadamente residentes em SC e, preferencialmente, de escolas públicas.

Solidariedade

Na homenagem que recebeu semana passada, no auditório da Fiesc, em Florianópolis, quando recebeu o Prêmio Educador Elpídio Barbosa, o notável professor Rodolfo Pinto da Luz quase chegou às lágrimas de tantas manifestações de solidariedade dos presentes ao que ocorreu com ele em maio passado. Para lembrar: o Conselho Universitário da UFSC, em assombrosa, mesquinha e inesquecível sessão, negou a ele a concessão do título de professor emérito da instituição, da qual foi seu reitor em três mandatos distintos.

Caixa dois

Aquele passarinho veio dizer que Leonel Pavan, prefeito eleito de Camboriú, e sua filha, Juliana, prefeita eleita da vizinha Balneário Camboriú, podem ter dissabores pós-eleitorais inesperados. Conforme a Folha de S. Paulo, áudios, que já estão no Tribunal Superior Eleitoral, sugerem ter havido uso de caixa dois cobrado de empresários em troca da oferta de contratos futuros nas eleições das duas cidades.

Coincidência

Assim como Lula, Bolsonaro também caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça. No imaginário de muitos, uma coincidência une os dois: são cabeça dura, em todos os sentidos.

Stress

Ainda bem que o show de Paul McCartney superou todo o estresse de boa parte do público para chegar no estádio Ressacada, sábado. Mas ainda se ouve estridentes ecos negativos. Um fato que causou revolta foi quanto ao estacionamento, terceirizado ao longo do trajeto. Além de desorganizado, deu show de exploração, já que houve cobrança de R$ 150. Boa parte do público, devido a isso, chegou com o show pela metade.

Saúde rural

O deputado estadual Lucas Neves (Podemos) destinou recursos para a compra da primeira ambulância 4×4 de SC, que será adquirida pela prefeitura de São Joaquim. Adaptada para terrenos difíceis, vai melhorar o atendimento de emergência em comunidades distantes, garantindo socorro médico rápido. Neves diz que trata-se de um projeto piloto, já que há a ideia de levá-lo para outras regiões. Conforme o IBGE, 16% da população de SC vive em áreas rurais.

Branca é a cor

Branca é a cor de carro mais procurada em SC nos últimos três meses, diz levantamento do Webmotors Autoinsights, que traz os rankings das colorações de veículos mais buscadas pelos usuários da plataforma de julho a setembro de 2024 no Estado. Depois da branca, vem a preta em segundo e cinza em terceiro.

Batuta 1

Não é todo ano que se pode registrar o que vai acontecer dia 1º de novembro, com entrada gratuita, às 20 horas, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau: a Blumenau Filarmônica vai realizar seu primeiro concerto, sob a batuta do maestro Lucas Araujo, seu idealizador, ao lado de 50 instrumentistas nacionais. Vida longa à Blumenau Filarmônica!

Batuta 2

A orquestra é uma consequência natural, por dar continuidade ao Programa de Musicalização, que abrange a rede municipal de ensino, desde a educação infantil até o término do ensino fundamental. Outra consequência: proporciona um avanço significativo na cena cultural da cidade.

Classificação indicativa

A influência da música sobre o estado emocional e comportamental de crianças e adolescentes está no centro de um novo projeto que dve dar o que falar. Seu autor, o senador Beto Martins (PL-SC), propõe que as músicas divulgadas publicamente tenham uma classificação indicativa, semelhante à de filmes e programas de TV. A proposta está na Comissão de Direitos Humanos do Senado, onde aguarda a designação de um relator.