Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24 (BBB24), mudou seu tom ao falar sobre sua parceira, Mani Reggo, após ela ter feito um desabafo sobre seu relacionamento.

Mani revelou que se sentiu como um ‘produto’ ao descobrir pela TV que seu status de relacionamento havia mudado.

Davi, em uma entrevista, disse que ainda estava ‘conhecendo’ Mani, embora o casal estivesse junto há quase 2 anos, o que gerou rumores sobre uma possível separação e, na sequência, a mudança no Instagram de Mani.

Retirada do status de ‘esposa do Davi’.

Depois desse desabafo, Mani retirou a descrição de ‘esposa de Davi’ de sua biografia no Instagram e deixou de seguir o esposo.

Em resposta, Davi postou uma foto dos dois no domingo (21/4) e se declarou a Mani, dizendo que a esperava de braços abertos.

Mani, minha ‘Lulu’, te amo, tá? Quero ter você perto de mim para dar todo o carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Estou esperando por você. – Escreveu o ex-bbb.

Essa declaração veio depois que Mani explicou por que estava em silêncio, pedindo desculpas por ainda não ter se posicionado para evitar ‘excessos ou julgamentos’ que ela ainda não havia processado.

Ela criticou o fato de descobrir sobre a mudança no status do relacionamento pela mídia e lamentou que Davi tivesse dito, em rede nacional, que ainda estavam se conhecendo, mesmo após terem morado juntos por tanto tempo.

O desabafo de Mani gerou grande repercussão nas redes sociais, com uma perda de 500 mil seguidores para Davi, segundo o portal Correio Brasiliense.

O papel do monitoramento de redes sociais.

No caso do relacionamento em crise entre Davi e Mani, a ferramenta pode ser usada para analisar mudanças de comportamento online e identificar pistas sobre a dinâmica do casal.

Por exemplo, quando Mani retirou o status de “esposa de Davi” e deixou de segui-lo no Instagram, foi um sinal claro de que algo estava acontecendo no relacionamento.

O caso de Davi Brito e Mani Reggo é um exemplo de como a dinâmica de um relacionamento pode ser refletida nas redes sociais.

Primeiro encontro após o confinamento.

Na manhã de 19 de abril, segundo o G1, o vencedor do BBB 24 revelou que finalmente se encontrou com sua parceira, a empreendedora Mani Reggo, após 100 dias de confinamento no reality show.

Davi Brito, o baiano vencedor, comentou sobre o assunto após rumores de um suposto desencontro.

“Já encontrei minha namorada, conversei com ela ontem à noite. Tenho muitos compromissos, mas sempre arranjo tempo para ela. Já dei uns beijinhos e abracei”, disse em um vídeo.

Davi afirmou que o relacionamento com Mani continuará ‘de forma natural’ após o BBB, mas ressaltou que nenhum dos dois postou fotos juntos nas redes sociais.

Diante dos rumores e especulações sobre um possível término, Davi fez uma live à noite (19) nas redes sociais, pedindo que as pessoas deixassem sua vida pessoal em paz.

Irritado, ele criticou jornalistas por espalharem o que chamou de ‘fofocas maldosas’. Disse ainda que não deve satisfação a ninguém sobre sua vida pessoal.

Davi quebra o silêncio.

Na edição do Fantástico do dia 22 de abril, Davi Brito, o novo milionário do país, falou pela primeira vez sobre a crise em seu relacionamento com Mani Reggo, a vendedora com quem namorava antes de participar do reality show.

Perguntado se a crise poderia estar ligada ao fato de ele ter ganhado milhões, Davi desmentiu a ideia:

“Eu prefiro ter paz e comer ovo do que ter muito dinheiro e tanta confusão”, afirmou o baiano.

Ele também compartilhou que tentou entrar em contato com Mani várias vezes por telefone e mensagens:

“Eu disse que ainda estamos nos conhecendo, porque um ano de namoro não é tanto assim. Estamos namorando, mas ainda é um período de conhecimento. Depois vamos noivar e nos preparar para o casamento. É isso que eu quero!”, explicou Davi, deixando claro que ainda deseja um futuro ao lado de Mani.

Davi perde seguidores enquanto Mani aumenta sua base de fãs.

Mani Reggo ganhou mais de dois milhões de seguidores no Instagram em apenas 24 horas, segundo levantamento do portal UOL.

Antes, ela tinha quase 3 milhões de seguidores, mas no sábado (20/4), às 21h48, já havia atingido a marca de 5 milhões. Esse aumento ocorreu durante a crise em seu relacionamento com Davi Brito, vencedor do BBB 24.

Até a última apuração durante a redação do artigo, Davi ainda contava com mais de 9 milhões de seguidores na rede. Enquanto isso, Mani Reggo já chegou passou a marca de 6 milhões.

Surpreendentemente, esse não foi o primeiro caso nessa edição do BBB onde uma ex-esposa se torna tão ou mais popular do que um participante.

Camila Moura, esposa de Lucas Henrique (Buda) do BBB 24, alcançou três milhões de seguidores no Instagram. Em comparação, o brother tem uma base bem menor de fãs nas redes sociais, com aproximadamente 1 milhão de seguidores.

A popularidade da professora de história cresceu depois que ela anunciou o fim de seu casamento devido à proximidade do marido com Pitel durante o reality show.

Em sua conta no Instagram, Camila já postou algumas parcerias com marcas e até foi homenageada com uma pintura em um muro no Ceará.