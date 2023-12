Mapa Turístico de Brusque é lançado; conheça o projeto saiba como adquirir

Na manhã desta quinta-feira, 14, foi oficialmente lançado o Mapa Turístico de Brusque. Desenvolvido pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o projeto conta com o apoio midiático do jornal O Município e visa promover as principais atrações do município. Por meio deste guia, tanto moradores quanto turistas têm acesso a um roteiro abrangente que inclui opções culturais, gastronômicas, religiosas e de compras para visitação.

Seja em percursos a pé ou de carro, o mapa destaca pontos emblemáticos de Brusque que merecem ser explorados. Inclui praças, museus, edifícios históricos e informações interessantes sobre as principais festividades e culinária típica da região.

“O mapa é ilustrado, criativo e moderno. A expectativa é que as pessoas usem, ele foi feito para isso. Vale lembrar que o projeto não serve só para os turistas, mas sim para todos os cidadãos da cidade, já que muitas pessoas ainda não conhecem todos os pontos turísticos. A localização da nossa cidade é privilegiada e merecia um documento que trouxesse informação para a comunidade e visitantes. Os atrativos já existem, nós só organizamos todos eles. É um projeto lindo e que merece a atenção de todos”, disse Rosemari Glatz, presidente do conselho.

O desenvolvimento do projeto contou com o apoio de parceiros como Acibr, All Shopping Atacadista, CDL, O Município, Senac, Sindilojas SC e Unifebe. A distribuição é gratuita, e você pode obter uma cópia em vários locais pela cidade, incluindo hotéis, restaurantes, escolas e estabelecimentos comerciais.

Para acessar a versão online do mapa basta clicar aqui.

Lançamento

Rafaela Maestri, secretária de Turismo de Brusque, deixou claro que esta quinta-feira foi um dia de vitória e de muito orgulho para o município. Em sua fala, destacou que o mapa é mais uma ferramenta para aquecer o setor na cidade.

“Ele é visualmente maravilhoso, muito bem pensado. É um grande dia para todos nós. A comunidade poderá encontrar ele em vários lugares e muitas ações serão feitas. As crianças são o nosso ponto principal, é com elas que começa o interesse, a curiosidade. Queremos que elas também sejam um ponto de partida para o sucesso do projeto”.

O secretário de Comunicação Social de Brusque, Wilson Schmidt Junior, destacou que ver o mapa se tornar realidade é um misto de alegria e satisfação. De acordo com o secretário, o projeto era uma demanda do município.

“O desafio agora é divulgar o mapa de forma intensa, fazer conteúdos patrocinados para que o maior número de pessoas seja alcançado. Queremos que ele seja uma ferramenta para que mais turistas visitem o município, fazendo com que a economia gire. A prefeitura se sente orgulhosa de ter participado da ideia, mas vale salientar que o trabalho só começou. Queremos fazer com que o mapa futuramente seja ampliado, ou seja, que mais pontos e expressões de caráter turístico sejam criados”.

Construção

O gerente de planejamento da Metrô 47, agência responsável pela elaboração do mapa, principalmente na parte ilustrativa e gráfica, contou que o processo para elaboração e finalização do mapa durou dois anos. Segundo Gabriel, não se trata só de um conceito de design, mas também do estudo de formado e cuidado das ilustrações.

“Fizemos pesquisas de referência com mapas do mundo inteiro para saber por qual caminho poderíamos seguir. Entendemos que para esse momento algo ilustrado faria mais sentido. Com isso, buscamos entender quais os espaços e roteiros turísticos estão abertos, não só para quem vem de fora, mas para o turismo interno. Ficou algo moderno e agradável de se ver”.

Ainda de acordo com o profissional, a edição impressa do mapa só faria sentido se as pessoas a olhassem e tivesse o interesse de guarda. “Ele será mais que um papel, vai virar lembrança. É isso que buscamos com o projeto e acredito que fomos felizes. Quero agradecer imensamente a minha equipe e também a ilustradora do mapa, Amanda Kubo”, concluiu.

