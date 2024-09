O técnico Marcelo Cabo, do Brusque, foi apresentado oficialmente no fim da manhã desta quarta-feira, 11, em coletiva de imprensa. Em 13 rodadas, o treinador tem a missão de manter a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, logo após um trabalho no qual atingiu objetivo semelhante com o Floresta-CE, na Série C. Também participaram da entrevista seu filho e auxiliar-técnico, Gabriel Cabo, e o diretor de futebol do clube, André Rezini.

“Precisamos fazer uma mobilização para que possamos, ao final deste campeonato, deixar o Brusque onde o encontramos: na Série B. É muito trabalho. Já tive meu primeiro contato com os atletas ontem e me senti muito feliz e muito à vontade para fazer meu trabalho”, comenta.

Seu trabalho anterior foi no Floresta-CE, na Série C. Marcelo Cabo assumiu a equipe na lanterna da competição, com três derrotas em três jogos. Após mais quatro derrotas consecutivas, conseguiu uma recuperação improvável, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas até a 19ª e última rodada.

O Floresta teve uma sequência de seis jogos sem perder, chegando ao 13º lugar, obtendo 19 pontos dos 30 disputados entre a oitava e a 17ª rodada. Com as derrotas nas duas últimas rodadas, ficou na 16ª posição.

“Talvez eu possa dizer que tenha sido um dos trabalhos mais árduos, mais difíceis da minha carreira. Até mesmo [considerando] os acessos e títulos que eu tive, porque o percentual [probabilidade] era muito alto, numa competição que só tinha 19 rodadas. Posso dizer que foi um trabalho que me inspirou bastante para poder escolher esta vinda ao Brusque.”

Marcelo Cabo vê semelhantes no comprometimento dos elencos de Floresta e Brusque, mas destaca que a situação do quadricolor está longe de ser tão difícil quanto a de seu clube anterior.

“Apesar do momento difícil, foi um bom diagnóstico. Encontro um grupo qualificado, um grupo comprometido. A diretoria foi à janela, trouxe os reforços necessários, e o primeiro contato foi muito positivo.”

“Digo até que a circunstância do Brusque neste momento não é tão difícil quanto era no Floresta. Mas pela nossa experiência, sabemos o caminho que vamos trilhar, o que podemos extrair deste elenco. (…) É um elenco comprometido com as circunstâncias do Brusque, e isto é um facilitador para meu trabalho” completa.

“Não foi só por isso [campanha com o Floresta] que contratamos o professor Marcelo Cabo. Foi por seu histórico em nível nacional, pela competência, pela experiência que ele tem. E não tenho dúvidas de que nós vamos sair deste momento”, explica André Rezini.

O Brusque enfrenta o Vila Nova às 17h deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Assista à coletiva na íntegra:

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: