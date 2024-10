Há 30 anos no mercado têxtil, a brusquense Marcotex celebrou três décadas de trabalho, modernidade, qualidade e sustentabilidade no dia 19 de outubro de 2024. Com produtos diferenciados, personalizados, de alta qualidade, durabilidade, sustentabilidade e preços competitivos, a marca se destaca no mercado local, regional e nacional.

Dedicação, comprometimento, honestidade e cuidado em cada detalhe das peças acompanham toda a trajetória da marca, fundada por Carlos Alberto Marcos, em 1994, a partir de um único tear nos fundos de sua casa. Atualmente, são 12 teares, com capacidade produtiva de 60 toneladas de toalhas mensais, 55 trabalhadores diretos e uma estrutura de 4 mil metros quadrados.

Na Marcotex, o equipamento usado na fabricação das toalhas é totalmente moderno, com teares eletrônicos, que garantem agilidade e acabamento impecável nos produtos. Além disso, as toalhas Marcotex se destacam no mercado pelo seu acabamento único. Toalhas que você usa, você ama.

Parceria com empresas sustentáveis locais e regionais, presença em associações do setor têxtil e incentivo aos trabalhadores são alguns dos indicadores que fazem a empresa chegar aos 30 anos com um nome consolidado e que passa confiança no mercado.