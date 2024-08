Memorial de Desastres: Defesa Civil de Brusque receberá verba para criação de espaço educativo

A Defesa Civil de Brusque foi comunicada na última sexta-feira, 9, que receberá R$ 23 mil em recursos para a criação do Memorial de Desastres. O espaço educativo será dedicado a promover uma cultura de prevenção de desastres, com um foco especial em estudantes.

Os recursos são provenientes de penas pecuniárias e foram destinados pela Comarca de Brusque. No total, 22 entidades do município foram beneficiadas, recebendo juntas mais de R$ 750 mil.

Novas aquisições

De acordo com o chefe de vistorias da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, a verba será utilizada para adquirir equipamentos de mídia como telas, projetor e notebooks.

Com recurso próprio, a entidade também realizará melhorias no espaço para aprimorar a forma com que materiais históricos, como rochas, troncos antigos, fósseis e linhas do tempo de enchentes são expostos atualmente.

“Esses eventos marcaram a história de Brusque, e é importante termos um projeto como esse para relembrar tudo o que enfrentamos ao longo das décadas”, afirmou Cugiki.

Ele explicou que a sala de exposição será adaptada para ter uma função dupla: em dias normais, servirá como um ambiente de exposição e interação, e, em momentos de alertas climáticos, será um espaço de operação para a equipe da Defesa Civil.

“A sala deve cumprir essa dupla função, tornando tudo mais realista. Enfrentamos problemas climáticos todos os anos, e cada espaço da Defesa Civil é crucial para atender às necessidades da população”, destacou.

Expectativa

Questionado sobre quando a sala estará pronta para visitação, Cugiki disse que a previsão é que tudo esteja concluído até o fim do ano.

“Estamos em período eleitoral e há trâmites e questões legais a serem seguidas para os repasses. O valor ainda não foi depositado”, explicou.

O espaço estará aberto para visitação gratuita a qualquer morador durante o horário normal de funcionamento da Defesa Civil. Para grandes grupos ou turmas escolares, é recomendado que os responsáveis agendem uma visita guiada.

O Memorial de Desastres estará localizado na rua Dr. Penido, número 200, bairro Centro 1, e funcionará das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. O espaço integra o prédio da Defesa Civil.

