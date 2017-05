Mesmo com dinheiro, mulher furta garrafa de vodka

Uma mulher de 49 anos foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil após furtar uma garrafa de vodka Raiska em um supermercado, na rua Germano Schaefer, no Centro, às 14h30 desta terça-feira, 30.

A Polícia Militar foi informada do crime e no local encontrou a mulher detida pelo gerente do mercado. Ao conversar com a acusada ela assumiu que colocou a bebida, no valor de R$ 12,70 dentro da bolsa e saiu do mercado sem pagar. Aos policiais, ela alegou que sentiu vontade de beber e, mesmo tendo dinheiro para pagar, preferiu furtar.

O gerente conta que estava no estabelecimento quando viu a cliente em atitude suspeita e então passou a monitorá-la. Quando ela passou pelo corredor da limpeza, pegou a garrafa que estava na cestinha e colocou dentro da bolsa.