Mesmo com greve nacional em vigor, agência do INSS em Brusque mantém atendimentos nesta quarta-feira

Os atendimentos na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Brusque seguem sem alteração nesta quarta-feira, 17, em meio a uma greve nacional. Por volta das 8h45, cerca de dez pessoas aguardavam atendimento e havia funcionários no local.

Conforme apurado por O Município, havia na agência o conhecimento do início do movimento grevista. Entretanto, não chegaram orientações referentes a paralisações em Brusque. A greve teve início nesta terça-feira, 16, e é por tempo indeterminado.

Os servidores vinculados à Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) aprovaram a greve em plenária nacional virtual no dia 13 de julho. Participaram representantes de 14 sindicatos estaduais e oposições.

“Orientamos os servidores de todo país a acatar deliberações da plenária da Fenasps, aderindo à greve por tempo indeterminado em todo país, para conquistarmos as nossas reivindicações”, escreve a entidade, em comunicado sobre reunião da mesa específica e temporária no Ministério da Gestão.

Entre as reivindicações da categoria, estão a recomposição das perdas salariais, nível superior para ingresso de técnico do Seguro Social, jornada de trabalho de 30 horas, fim do assédio moral institucional e outras demandas.

De acordo com a Fenasps, 11 estados aderiram à greve do INSS já no primeiro dia de paralisação, incluindo Santa Catarina. Os demais estados da região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, também entraram para o movimento grevista. São Paulo, Minas Gerais e outros estados estão na lista.

Imagens publicadas pela Fenasps mostram paralisações em agências do INSS em Porto Alegre (RS), Cascavel (PR), Londrina (PR) e Campo Largo (PR), além de agências em cidades de outros estados. Não há informações sobre paralisação em agências de cidades catarinenses.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: