Conhecida por sua solidez e alta rentabilidade, a Minatti Empreendimentos comemora uma média de valorização de 121% para investidores que adquiriram na planta unidades do empreendimento Agnes Fischer

O sucesso de valorização e vendas se repete no mais recente lançamento da Minatti Empreendimentos, o Magari Residence. As obras estão em ritmo acelerado, garantindo a satisfação de investidores e corretores.

“Entendemos que nosso propósito é surpreender o cliente e, com muito esforço diário, estamos alcançando isso a cada ano, superando sempre as expectativas em negociação, rentabilidade, velocidade construtiva e no cuidado com a entrega dos produtos“, afirma Gustavo Minatti, arquiteto e sócio da empresa.

O conceito do projeto alinha-se perfeitamente com o atual momento do mercado imobiliário da cidade, elevando o nível de liquidez.

Compromisso com a excelência

Para garantir um lançamento único, a Minatti buscou empresas e profissionais renomados. O lançamento será coordenado pela JH Marketing – Inteligência Estratégica, empresa fundada por Jordan Hang, um dos principais profissionais do país, conhecido por seus sucessos em vendas e rentabilidade.

A coordenação financeira do produto ficará a cargo da Maffezzolli Capital, desenvolvendo planos sólidos para investidores e moradores.

Valorizando profissionais do mercado

Com foco no encantamento e na valorização dos profissionais, a Minatti está prestes a inaugurar um novo espaço de relacionamento com corretores e outros profissionais do mercado.

“Entendemos que os profissionais de vendas são a verdadeira força motriz por trás de qualquer empreendimento de sucesso. Por isso, estamos comprometidos em oferecer um espaço dedicado aos corretores, proporcionando uma experiência memorável“, destaca Jordan Hang.

Profissionais interessados em receber novidades sobre o novo produto e atendimento personalizado podem entrar em contato pelo Whatsapp 47 99935-2570 ou pelo Instagram, o @minattiempreendimentos.