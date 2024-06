Ministro solicita novas informações em processo de cassação do senador Jorge Seif

Mais prazo

Segue a extrema ansiedade do senador Jorge Seif (PL-SC). Anteontem, o ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou o Tribunal Regional Eleitoral de SC intimar 34 aeródromos regionais catarinenses e obter deles informações mais detalhadas sobre deslocamentos aéreos feitos na campanha de 2022 por aeronaves da Havan, do empresário Luciano Hang. Em 30 de abril o mesmo ministro havia dado a mesma ordem e recebeu as informações. Que qualificou como incompletas e por isso deu novo prazo para que elas sejam mais detalhadas.

Dinheiro de volta

Quando governador, Carlos Moisés quase foi levado ao cadafalso por tirar R$ 465 milhões do caixa do seu governo para tapar milhares de buracos nas abandonadas e quase intransitáveis estradas federais em SC. Anteontem, o ministro da Infraestrutura, Renan Filho, surpreendeu todos na visita ao Estado ao anunciar que aqueles milhões virão de volta na forma de investimentos federais por aqui. Recomenda-se esperar para conferir.

Frivolidade

De causar náuseas notícia de que uma deslumbrada “influencer” catarinense pagou quase R$ 1 milhão em evento beneficente do jogador de futebol Neymar como passaporte para passar um final de semana na mansão dele, no litoral paulista. Os dois fizeram caridade, mas do tipo mercantil, com toda cobertura midiática possível da “generosidade” praticada.

Água perdida

Saiu ontem um ranking do volume de água potável que se perdeu no Brasil em 2022 com vazamentos na distribuição. Seria suficiente para abastecer cerca de 54 milhões de pessoas. O Estado líder no desperdício é o Amapá, com incríveis 71,1%, contra Goiás, com menos perdas, 28,3%. SC está na oitava posição: 34,7% do que é captado se perde no caminho antes de chegar ao consumidor final.

Banheiros unissex

O mundo LGBTQIA+ está numa expectativa só em todo Brasil. É que o Supremo Tribunal Federal está para julgar o uso de banheiros masculinos e femininos por pessoas trans a partir de um caso, que está lá há 10 anos e envolve a trans Amanda dos Santos Fialho, que foi impedida de ir ao banheiro feminino no Beiramar Shopping, de Florianópolis. Seja qual for, a decisão ganhará repercussão geral e deverá ser seguida por todos os magistrados.

É crime

Outro assunto na pauta “suprema” é se chamar rival político de “nazista” ou “fascista” é crime contra a honra do ofendido. Se for, com abrangência ampliada para casos do cotidiano comum e se tiver efeito retroativo, os 7,3 milhões de catarinenses podem se arvorar em pedir indenização por danos morais coletivos de muita gente famosa.

Cidadão catarinense

O governador goiano Ronaldo Caiado, que fará palestra amanhã em evento na Fiesc, em Florianópolis, será também cidadão catarinense. A concessão do título foi aprovada anteontem na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Sérgio Guimarães (União).

Incógnita

Só as urnas dirão, em outubro, se os pré-candidatos a prefeito de Blumenau, Ana Paula Lima (PT), e Carlos Chiodini (MDB), de Itajai, poderão perder votos ou ganhar por serem favoráveis à manutenção e à derrubada, respectivamente, do veto do presidente Lula na lei que restringe a “saidinha” de presos. Entre os 79 parlamentares federais que devem disputar prefeituras nas urnas em outubro deste ano, 62% (49) foram contrários ao veto do presidente.

Evasão escolar

O Tribunal de Contas da União divulgou ontem os resultados de uma auditoria operacional que analisou as ações de enfrentamento à evasão escolar nas instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT). O resultado é desolador: foi de 41% nos cursos técnicos e 51% nos de graduação, no ano de 2022, quando a pandemia estava no seu pico. Em decorrência disso, o TCU determinou ao Ministério da Educação que regulamente a elaboração de estratégias de acesso, permanência e êxito dos estudantes.

Apocalipse

Tem total razão o “Estadão” por dois apontamentos, ontem. O primeiro batendo na nova presidente do TSE, a ministra “suprema” Cármen Lúcia, que no seu discurso de posse repetiu à exaustão as palavras ‘ódio’, ‘mentira’ e ‘medo’, como se estivéssemos às portas do apocalipse, e não de uma eleição como outra qualquer. No segundo, diz que ao que parece há dois tipos de ritos de persecução criminal no país: um é destinado aos cidadãos comuns; o outro, aos processos em que o ministro “supremo” Alexandre de Moraes figura como vítima.