Monza bate em moto e motorista foge do local em Brusque

Uma mulher de 33 anos transitava com sua motocicleta CG 125 preta, com placa AOI-1472, por volta das 4h30 da madrugada do último sábado, 26, quando um veículo colidiu na sua moto e fugiu.

Conforme a mulher, ela seguia sentido à prefeitura, e o carro, identificado por testemunhas como um monza azul, de placas LXF 6216, desceu a ponte do viaduto do Jardim Maluche, sentido Guarani, quando no cruzamento, colidiu na moto e fugiu do local.

A motocicleta teve perda total e a vítima sofreu lesões no pé esquerdo, no olho esquerdo e no joelho direito. Ela foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Azambuja.