Moradora de Brusque tem conta bancária fraudada e perde mais de R$ 14 mil

Uma moradora de 53 anos, do bairro Jardim Maluche, fez boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 7, após ter a sua conta no Banco do Brasil fraudada, segundo a versão dela.

Ela contou que, entre os dias 3 e 7 deste mês, foram feitas três transferências sem a sua autorização: R$ 4.991,89, R$ 4.978,89 e R$ 4,1 mil.

Em contato com a agência bancária, a mulher foi orientada a registrar a ocorrência, entretanto, ela não possui suspeitas da autoria.