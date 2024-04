Moradora reclama de árvores cortadas e não recolhidas pela Prefeitura de Brusque no bairro Cedro Alto

Moradores da rua Otaviano Rosa, no bairro Cedro Alto, em Brusque, estão preocupados com a situação de árvores cortadas e deixadas pela prefeitura na via.

Segundo a moradora Célia dos Santos, o corte das árvores ocorreu em janeiro deste ano, mas a prefeitura não retornou para recolhê-las. Desde então, elas estão caídas no local.

“Eles cortaram as árvores que estavam caindo e não retiraram e agora com as chuvas estão desbarrancando. Tá cada vez mais perigoso”, aponta.

Mesmo assim, as pessoas estão usando a rua, por não haver rotas alternativas. “Porque não tem outra rua pra gente ir trabalhar e as crianças irem pra escola”.

Questionado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns, disse que iria verificar com as equipes a programação para a retirada das árvores, porém não deu mais detalhes do prazo.

