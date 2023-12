Morre mulher que foi atropelada por carro no Centro de Guabiruba após dois meses

A mulher que foi atropelada por um carro no Centro de Guabiruba morreu após dois meses. O acidente aconteceu no dia 29 de setembro. Leonir Aparecida da Costa faleceu em um lar de idosos, em Navegantes, na última quarta-feira, 6.

A nora de Leonir entrou em contato com o jornal O Município para informar o óbito. Segundo ela, Leonir ficou 24 dias internada no Hospital Azambuja e recebeu alta na quarta-feira, 6, quando foi para o lar de idosos em Navegantes.

O acidente

Os bombeiros foram acionados às 20h23. Quando chegaram no local, souberam que um homem de 26 anos havia colidido frontalmente com a mulher, que encontra-se deitada na via.

Ela estava com sinais vitais alterados e tinha suspeita de traumatismo craniano, além de suspeitas de fraturas na região da pelve, arcos costais e pernas.

Após realizarem o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi conduzida ao Hospital de Azambuja, para avaliação médica.

O condutor do veículo não tinha ferimentos aparentes e não precisou de atendimento. Ele permaneceu no local, no aguardo da Polícia Militar, que ia para a ocorrência prestar apoio.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: