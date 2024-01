Motociclista fica ferida após colisão com carro no Primeiro de Maio

Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após colisão com um carro no início da noite desta quarta-feira, 17, no Primeiro de Maio. O acidente aconteceu na avenida principal do bairro, por volta de 18h15.

Ela conduzia uma Honda Titan vermelha e foi encontrada pelos bombeiros com suspeita de fratura na perna esquerda. Ela foi atendida no local e conduzida ao Hospital Azambuja.

A jovem de 20 anos que conduzia o carro, um Fiat Palio, de Brusque, não se feriu.

Assista agora mesmo!

“É muito alemã!”: músico da Alemanha fala sobre o que achou da Festa Pomerana, de Pomerode: