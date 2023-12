Motociclista fica ferido após acidente com carro em Botuverá

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após um acidente com um carro no Centro de Botuverá na tarde da terça-feira 19. O acidente aconteceu por volta das 13h na rua Humberto Mazoli.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Botuverá, conduzido por um idoso de 71 anos e uma Honda TItan, também com placas de Botuverá, conduzido por um jovem de 25 anos.

O idoso não sofreu ferimentos, já o jovem apresentava escoriações no braço direito, além de um corte no pé direito com suspeita de fratura. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

