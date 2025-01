Motociclista fica ferido em colisão traseira na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista de 33 anos ficou ferido após um acidente envolvendo carro na manhã desta sexta-feira, 3, na rodovia Antônio Heil, a SC-486, em Brusque. A colisão traseira aconteceu por volta das 10h, no quilômetro 21,250, no bairro Limoeiro.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a moto Honda Biz 125, conduzida pela vítima, colidiu contra a traseira de um Renault Kwid, com placas de Curitiba (PR). O motorista do carro, de 54 anos, não sofreu ferimentos.

O motociclista foi atendido no local com lesões leves e encaminhado para atendimento médico. Por conta disso, a PMRv não conseguiu ouvir relato dele sobre o ocorrido. Porém, testemunhas e o condutor do Kwid informaram que a moto seguia no mesmo sentido do automóvel, de Itajaí para Brusque, quando houve o choque traseiro.

Colisão traseira

Conforme a PMRv, a análise do acidente apontar que a falta de atenção do motociclista pode ter causado a colisão. A moto foi autuada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e liberada à esposa do condutor. O carro foi liberado ao motorista.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: