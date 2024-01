Motociclista morre em acidente na SC-407, na Grande Florianópolis

Uma motociclista morreu após bater em um carro na SC-407, próximo a cidade Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira, 18.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, modelo Onix Hatch, perdeu o controle do carro, que girou e bateu na motocicleta. Ela sofreu múltiplas fraturas.

Ainda segundo os bombeiros, a mulher já estava sem sinais vitais quando chegaram ao local. Foi realizado procedimentos de reanimação na vítima com aplicação de adrenalina por cerca de 20 minutos, mas sem sucesso.

O corpo e os pertences ficaram sob responsabilidade da guarnição da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo.

