Motociclista morre em acidente no bairro Guarani, em Brusque

O motociclista Daniel Mattioli, 38 anos, morreu por volta das 18h45 desta sexta-feira, 2, em acidente de trânsito na rua Ernesto Bianchini, no bairro Guarani.

O brusquense, que morava na rua General Osório, perdeu o controle da motocicleta Honda 125 Fan, preta, com placa de Brusque, e caiu.

De acordo com relatos, o capacete se desprendeu e caiu distante do homem. Ele levava consigo uma sacola com compras.

O Corpo de Bombeiros o conduziu ao Hospital Azambuja, mas ele não resistiu aos ferimentos.