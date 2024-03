Motociclista morre em colisão contra carro no bairro Souza Cruz

Um motociclista morreu após colisão contra um carro na rua Gustavo Kohler, localizada no bairro Souza Cruz, em Brusque. O acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira, 11.

O Corpo de Bombeiros esteve no local. O acidente teria causado um grave ferimento na perna do motociclista, que não resistiu e morreu no local.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, o estado de saúde do motorista do carro e também sobre a dinâmica do acidente.

Matéria em atualização

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: