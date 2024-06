Motorista morreu tentando impedir queda de caminhão no rio em Balneário Camboriú, diz PM

A Polícia Militar divulgou detalhes da queda de um caminhão no rio Camboriú, em Balneário Camboriú, nesta quinta-feira, 13. Testemunhas informaram à PM que o motorista do caminhão, um homem de 44 anos, morreu tentando impedir o contato do veículo com a água.

Conforme consta no relatório da PM, as testemunhas relataram que o motorista tentou fazer um calço quando o caminhão estava descendo em direção ao rio. Sem sucesso, ele entrou na cabine para evitar a queda na água e não conseguiu mais sair.

“A vítima ficou presa na cabine do caminhão e foi retirada por populares e por um bombeiro militar, que iniciou o processo de reanimação”, afirma a polícia, no relatório. O óbito foi confirmado por volta das 10h40.

O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi acionado. Trata-se de um caminhão com combustível e, por isso, a Defesa Civil esteve no local. A situação aconteceu no bairro da Barra, em região que o rio Camboriú desemboca na praia central de Balneário Camboriú.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: