Mulher agride adolescente após desentendimento por causa de doação de pães, em Itajaí

Uma adolescente de 16 anos foi agredida no rosto por uma mulher que recebia doações do local em que a jovem trabalha. A agressão aconteceu no bairro Cidade Nova, em Itajaí, na noite desta terça-feira, 13. A mulher, de 36 anos, foi detida por policiais militares.

O crime é considerado pela Polícia Militar como lesão corporal leve. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30. Conforme relatório da PM, a agressora chegou ao local de trabalho da jovem e ficou brava com os funcionários, pois eles não tinham mais autorização para doar pães a ela.

Irritada com a negativa do estabelecimento, ela agrediu a adolescente. Mais detalhes referente à ocorrência não foram divulgados pela PM. Os envolvidos foram encaminhados à central de plantão policial para os “procedimentos cabíveis”, conforme se limitou a informar a polícia.

Também não foi divulgado pela PM se a mulher que agrediu a adolescente estaria em situação de rua, se seria uma voluntária que recebe doações ou se realizava outra atividade.

