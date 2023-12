Mulher é encaminhada ao hospital após ser atropelada no Nova Brasília

Uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser atropelada na tarde desta segunda-feira, 11, na rua Osvaldo Niebuhr, no Nova Brasília, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 17h30.

Ela foi encontrada pelos bombeiros com escoriações no braço direito e fratura a perna esquerda. A vítima foi atendida e conduzida ao Hospital Azambuja.

O condutor do veículo, uma Montana, com placas de Brusque, a vítima acabou caindo em cima do para-brisa do carro, que quebrou após o atropelamento. A Polícia Militar também esteve no local para os procedimentos necessários.

